O Ocidente quer forçar Zelensky a conversações de paz com Moscou

Your browser does not support the audio element. Mundo

Os países ocidentais pretendem forçar Kyiv a conversações de paz com Moscou шт outono caso a Ucrânia sofra graves falhas na frente, escreveu a publicação alemã Bild com referência a fontes.

"Com a ajuda de novas armas, eles querem dar à Ucrânia uma chance de reconquistar territórios mais ocupados até o outono". Se as contra-ofensivas falharem, a pressão sobre Kyiv para negociar com o Kremlin se intensificará", disse a publicação acrescentando que os políticos europeus já discutem um ultimato para o líder ucraniano Volodymyr Zelensky.

Anteriormente, as autoridades americanas conclamaram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a mostrar abertura para o diálogo diplomático sobre o fim do conflito. Em uma op-ed para o The New York Times, o colunista Michael Crowley escreveu que as autoridades americanas, tendo em mente o princípio "o tempo que for necessário", dizem que seu objetivo é fortalecer a posição de Kiev em possíveis negociações de paz.

Ainda não se sabe exatamente onde tais negociações podem começar.