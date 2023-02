Soldados ucranianos capturados servem em batalhão de voluntários no DPR

Os soldados capturados das Forças Armadas da Ucrânia podem agora servir no batalhão de voluntários com o nome de Bogdan Khmelnitsky. O batalhão foi formado na República Popular de Donetsk, a RIA Novosti informa com referência a um dos comandantes de unidade, um ex-comandante de tanque e sargento superior das Forças Armadas da Ucrânia, Andrey Tishchenko.

Tishchenko disse que era responsável pelo batalhão Khmelnitsky. De acordo com ele, a história começou quando o governo da Ucrânia abandonou seu povo em vez de protegê-lo.

Há cerca de 70 pessoas na unidade de Tishchenko. A maior parte delas - cerca de 95% - são ex-soldados das Forças Armadas da Ucrânia.