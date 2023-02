Mulher russa morre após engasgar-se em panqueca na competição alimentar

Mulher engasga-se com panqueca e morre durante a competição

Na região de Omsk na Rússia, uma mulher que participou de um concurso de panquecas engasgou-se com uma panqueca e morreu, disse a RIA Novosti com referência às agências de aplicação da lei.

A mulher russa de 38 anos morreu antes da chegada da ambulância.

O festival das panquecas, durante o qual foi realizado o concurso de comer panquecas, aconteceu em um sanatório perto de Omsk no sábado, 25 de fevereiro.

No dia 27 de fevereiro, no entanto, foi relatado que a mulher participante não morreu de asfixia. Uma fonte das autoridades policiais contou à RIA Novosti sobre a inconsistência no caso da morte da mulher que se engasgou com uma panqueca.

"Uma autópsia não confirmou a asfixia como sua causa de morte. Não há sinais indicando que a mulher morreu porque se engasgou em uma panqueca", disse a fonte acrescentando que sua causa de morte ainda estava por ser estabelecida.

Um incidente semelhante ocorreu em 2021 em Moscou, quando durante a Semana Maslenitsa (Semana das Panquecas), um órfão de 16 anos de idade roubou panquecas destinadas a outras crianças da cozinha, engasgou-se e morreu. Os paramédicos não conseguiram salvar o adolescente.