Wang Yi alude ao novo acordo

Wang Yi, membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse em uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, que esperava novos acordos entre a China e a Rússia após os resultados das negociações em Moscou, o TASS relata.

"Estou pronto, junto com você, meu caro amigo, para trocar opiniões sobre questões de interesse mútuo, e já estou ansioso para chegar a novos acordos", disse o diplomata.

Anteriormente, Wang Yi garantiu a Sergei Lavrov que ele faria todos os esforços para aprofundar as relações com a Rússia, não importando a posição que ele possa tomar. Wang Yi chegou a Moscou na terça-feira, 21 de fevereiro. O funcionário chinês já realizou uma reunião com o Secretário do Conselho de Segurança russo Nikolai Patrushev.

Xi Jinping para vir à Rússia para se encontrar com Putin

Em 21 de fevereiro, The Wall Street Journal disse que o presidente chinês Xi Jinping visitaria Moscou para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com a publicação, Pequim pretende desempenhar um "papel mais ativo" no fim do conflito militar na Ucrânia. A visita de Xi Jinping à Rússia dará ímpeto ao início das negociações de paz multilaterais, e o próprio Xi Jinping advertirá Putin contra o uso de armas nucleares, disse o WSJ.