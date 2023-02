Forças russas atacam fábrica militar ucraniana perto de Sumy

As Forças Aeroespaciais russas lançaram um ataque com mísseis para atacar uma fábrica de produção e reparo de morteiros de grande calibre e munição para as Forças Armadas da Ucrânia, perto da cidade de Sumy, disse o tenente-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa, em 22 de fevereiro.

As defesas aéreas russas também interceptaram nove projéteis HIMARS MLRS em um dia, acrescentou ele.

Além disso, os militares russos abateram dez drones das Forças Armadas da Ucrânia em Donetsk e nas Repúblicas Populares de Luhansk (DPR e LPR), bem como nas regiões de Kharkiv e Kherson, informou o Ministério da Defesa.