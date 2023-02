A Rússia usará armas nucleares para sua defesa - Medvedev

A Rússia utilizará quaisquer armas, inclusive nucleares, para sua defesa, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança escreveu em seu canal de Telegramas.

"Afinal, é óbvio para todas as forças razoáveis que se os Estados Unidos querem a Rússia derrotada, então todos nós estamos à beira de um conflito mundial". Se os Estados Unidos querem derrotar a Rússia, então temos o direito de nos defender com qualquer arma, incluindo as nucleares", escreveu Medvedev.

Medvedev se referiu às observações de Putin, que disse que a Rússia não poderia ser derrotada no campo de batalha. De acordo com Medvedev, a Rússia suspendeu sua participação no Tratado sobre Medidas para Redução Adicional e Limitação de Armas Estratégicas Ofensivas (START, START-III) por este motivo em particular.

Medvedev pediu para ver como as potências nucleares da OTAN, em particular a França e a Grã-Bretanha, reagiriam à decisão de Moscou. Suas forças nucleares estratégicas não incluíam ogivas nucleares e lançadores quando foram feitos os preparativos para os acordos entre Washington e Moscou.

O presidente russo Vladimir Putin anunciou a suspensão da participação da Rússia no Tratado START durante o anúncio de seu discurso à Assembléia Federal. A Rússia não está se retirando do acordo, mas está suspendendo sua participação no mesmo. No futuro, a fim de interagir no âmbito do tratado, será necessário entender como o arsenal nuclear total da OTAN será levado em conta, acrescentou ele.

A Duma aprova a decisão de Putin de suspender a START

A Duma da Federação Russa adotou a lei de Putin sobre a suspensão da participação da Rússia no tratado de armas ofensivas estratégicas. A decisão de retomar a participação do país no START será tomada pelo Presidente da Rússia, diz o documento.

Todos os parlamentares presentes votaram "a favor" - 401 pessoas, ou 89,1 por cento da composição total.

A Rússia e os Estados Unidos assinaram o Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas em 2010 por um período de dez anos. O tratado foi assinado pelos então presidentes Dmitry Medvedev e Barack Obama. No início de 2021, ele foi prorrogado até 5 de fevereiro de 2026.