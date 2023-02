Os caças PMC Wagner destruíram cerca de 110.000 soldados ucranianos

Desde o início da operação militar especial, cerca de 110.000 soldados ucranianos foram mortos em batalhas com a empresa militar privada (PMC) Wagner, o empresário Yevgeny Prigozhin, disse o fundador da PMC Wagner, seus relatórios do serviço de imprensa.

Segundo ele, trata-se de pessoal militar das Forças Armadas da Ucrânia e "outras estruturas".

O comentário de Prigozhin veio em resposta à pergunta sobre as perdas nas fileiras do PMC Wagner, que os funcionários do governo dos EUA estimaram em 30.000 pessoas.

"De fato, desde o início da operação especial, as perdas foram enormes. Havia mais de 30.000, acho que cerca de 100-110 mil, mas sua formulação está errada. Eles não foram mortos nas fileiras do PMC Wagner - eles foram mortos quando entraram em batalhas com o PMC Wagner", disse o homem de negócios.

Em conclusão, Prigozhin enfatizou que os combatentes de seu PMC não atiram ou derrotaram prisioneiros de guerra com uma marreta de marreta.

"Se você, como parte de uma empresa amiga do governo dos EUA, vier até nós, então talvez pensemos em como usar uma marreta", acrescentou ele, referindo-se a um jornalista que fez a pergunta.

Anteriormente, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse que, em janeiro de 2023, Kyiv perdeu mais de 6.500 militares. Durante o mesmo período, o pessoal militar russo destruiu 26 aeronaves, sete helicópteros, 208 drones, 341 tanques e 40 lançadores de foguetes múltiplos das Forças Armadas da Ucrânia.