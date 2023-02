A Rússia suspende a participação no Tratado START-III

A Rússia suspende a participação no Tratado sobre Medidas para Redução Adicional e Limitação de Armas Estratégicas Ofensivas (START, START-III), disse o presidente russo Vladimir Putin durante seu discurso na Assembléia Federal em 21 de fevereiro.

"Eles querem infligir-nos uma derrota estratégica e invadir nossas instalações nucleares". A este respeito, tenho que anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas", disse Putin.

A Rússia não está se retirando do tratado, mas suspendendo sua participação no mesmo, esclareceu Putin. Para uma maior cooperação no âmbito do tratado, Moscou precisa entender como exatamente o arsenal nuclear total da OTAN será levado em conta, acrescentou Putin.

Anteriormente, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que ainda não era possível retomar as inspeções no âmbito do tratado START. Segundo ele, é difícil imaginar oficiais das Forças Armadas dos EUA inspecionando as instalações militares russas, pois eles (oficiais - ed.) representam uma parte do conflito na Ucrânia.

O START, ou START III, é um tratado entre a Rússia e os Estados Unidos que entrou em vigor em 2010. Os dois países se comprometeram a reduzir seus arsenais nucleares para 700 mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos submarinos e bombardeiros pesados, 1.550 ogivas e 800 lançadores posicionados e não posicionados.