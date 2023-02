Putin cita Stolypin e diz que a Rússia tem todo o direito de ser forte

O objetivo mais importante para as autoridades russas é garantir a segurança e o bem-estar do povo, assim como a soberania e os interesses nacionais, disse o Presidente Vladimir Putin durante seu discurso à Assembléia Federal.

Putin citou então Stolypin:

"Em matéria de defesa da Rússia, devemos todos nos unir, coordenar nossos esforços e direitos, a fim de manter um direito histórico - o direito da Rússia de ser forte".

Certos crimes econômicos devem ser descriminalizados

Dever-se-ia revisar as normas do código penal e descriminalizar certos crimes econômicos, disse o presidente russo Vladimir Putin durante seu discurso à Assembléia Federal.

O elemento mais importante da soberania econômica é a liberdade de empreendimento, disse Putin.

"São as empresas privadas que provaram sua capacidade de se adaptar a um ambiente em rápida mudança contra o pano de fundo das tentativas externas de conter a Rússia", enfatizou o presidente.

Sob estas condições, toda iniciativa empresarial que vise ajudar o país deve receber apoio.

"Considero correto rever várias normas de direito penal em termos de ofensas econômicas", disse ele, sem especificar quais normas poderiam ser.

O Estado deveria controlar o que está acontecendo nesta área, acredita o chefe de Estado. "Mas não há necessidade de ir longe demais", enfatizou ele.

Além disso, o Estado, em cooperação com as empresas, o governo, o parlamento e as agências de aplicação da lei, deveria desenvolver medidas para contribuir para a desanuviamento da economia.

"As empresas, principalmente nos setores empresariais, deveriam operar dentro da jurisdição russa. Este é o princípio básico", disse o Presidente.

Programa de capital materno a ser expandido para novas regiões russas

O programa estadual da capital maternidade será expandido para as novas regiões do país - as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, assim como para as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, disse Putin.

Segundo ele, pais de crianças nascidas desde 2007, ou seja, a partir do ano em que o programa foi lançado, poderão se candidatar a capital maternidade.

"Deixe-me lembrá-lo que tomamos a mesma decisão para a Crimea e Sevastopol na época", disse Putin.

Em 2023 as autoridades indexariam o capital materno em 12,4%, e os pagamentos seriam aumentados para 589.600 rublos para a primeira criança e até 779.000 rublos para a segunda.

Em 2024, a quantidade de capital materno será aumentada em mais 5,5% (para a primeira criança, será de 622.000 rublos, para a segunda - cerca de 822.000 rublos).