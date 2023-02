O Presidente dos EUA Joe Biden foi a Kyiv depois de receber garantias de segurança, Dmitry Medvedev, Vice-presidente do Conselho de Segurança escreveu em seu canal de Telegramas.

De acordo com Medvedev, durante sua visita, Biden jurou publicamente fidelidade ao regime neonazista.

"Ele prometeu muitas armas e jurou fidelidade ao regime neonazista até o final". E claro, houve feitiços mútuos sobre a vitória que viria com novas armas para a nação corajosa", escreveu Medvedev.

Dmitry Medvedev também falou sobre o futuro da Ucrânia. Segundo ele, o êxodo em massa da população da Ucrânia é a resposta para a pergunta sobre o futuro deste país.

"Eu falei recentemente com imigrantes de territórios ucranianos. Eles me lembraram de estatísticas simples. Em 2001, a população da Ucrânia, de acordo com o censo, era de cerca de 48,5 milhões de pessoas (incluindo aqueles que trabalhavam no exterior naquela época). Em 2014, a Crimeia e Donbas se separaram. Então começou a operação especial e a emigração ativa", escreveu o presidente adjunto do Conselho de Segurança.