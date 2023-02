Podolyak: A visita de Biden a Kyiv significa que o Kremlin ficará arruinado

Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe do Escritório do Presidente da Ucrânia, chamou a visita do líder americano Joe Biden a Kyiv de "um sinal absolutamente claro" para o Kremlin.

Podolyak está convencido de que a Rússia "vai perder definitivamente" no conflito. Segundo ele, o presidente russo Vladimir Putin e sua comitiva serão levados a julgamento. Kyiv receberá todo o equipamento militar necessário dos países da OTAN, acrescentou ele.

"Sinais absolutamente claros". Um plano muito específico para a destruição do Kremlin", escreveu Mikhail Podolyak nas mídias sociais.

Em 20 de fevereiro, ficou conhecido que Biden se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kyiv. Ele prometeu continuar fornecendo armas para as Forças Armadas da Ucrânia, bem como fornecer ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 500 milhões.