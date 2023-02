Bretanha histórica - Fechado para negócios...Cortesia do Rei Zelensky

A primeira manchete que eu vi me deixou curioso - então eu cliquei nela.

Não se lê todos os dias sobre uma loja de fechamento de negócios com 150 anos de idade.

Apenas... começa a acontecer todos os dias! Porque o que pareceu na manhã seguinte foi um anúncio semelhante.

Desta vez, era uma empresa de 250 anos de idade sendo fechada.

Lojas de Curiosidades Antigas

Para que não ignorássemos a passagem de tais instituições veneráveis, a inicial acima mencionada foi a Casa de Fraser situada em Cardiff, enquanto a segunda foi a Eve e Ranshaw situada em Louth, Linconshire.

A Casa de Fraser

A Casa de Fraser foi iniciada em 1867 como loja de departamentos Howells. Ela está localizada na "rua principal" ou o que é essencialmente a rua principal de uma cidade ou vila onde estão a maioria das lojas e bancos.

Esta tinha sido uma das maiores empresas comerciais desse tipo no País de Gales, o que significa que sua ausência deixará lá um abcesso gigantesco. Diz-se que qualquer remodelação incluirá espaço de escritório, aluguel e varejo... o que em linguagem comum provavelmente significa cubículos minúsculos para planilhas, cubículos um pouco maiores para dormir e um Starbucks no lobby.

Quanto à Casa de Fraser como uma cadeia? Eles têm atualmente 30 pontos de venda...cerca da metade do número que existia apenas em 2018.

O local de Cardiff será fechado em março, de acordo com placas afixadas fora da arquitetura.

Eve e Ranshaw

Eve e Ranshaw foi fundada em 1781 e foi administrada durante as três últimas gerações pela mesma família que notou a "crise do custo de vida" (ou seja, Zelensky e seus Cronies) colocando o prego em seu caixão.

Mais pungentemente, o proprietário foi citado no The Daily Mail como dizendo: "Estou particularmente triste por ter que deixar nossa equipe leal ir, alguns dos quais serviram à empresa por décadas...".

Um desses funcionários é citado como com a empresa há 40 anos, tendo sido contratado em 1982. Outros dois? Contratados em 1988 e 1994, respectivamente... porque algumas empresas são tanto fundações familiares quanto fontes de mercadorias.

A empresa ainda era popular, mas os custos tinham simplesmente superado os lucros. Seu último dia é 4 de março de 2023.

O comércio como comunidade - A bola de demolição britânica que acaba de rolar

Já em 2 de setembro de 2022, foi relatado na Bloomberg que 6 em cada 10 fabricantes britânicos estavam "em risco" de fechar. Na mesma publicação foi observado que a MakeUK, uma lobista do setor, alegou que 50% de todos os fabricantes do país tinham visto aumentos de 100% ou mais na conta de energia.

O que causou este aumento acentuado dos custos que levou ao alarmante fechamento de fábricas? Estranhamente, ninguém em Westminster Hall se preocupou em perguntar a Zelensky sobre isso na semana passada... estavam todos muito ocupados desmaiando por causa de seu capacete "Fantasma de Kiev"... enquanto o Fantasma do Natal ainda não escondeu a fome debaixo de suas vestes.

Exceto para as pessoas comuns, o que está por vir é claro - as vagas bocejam como abismos ao longo de todas as avenidas.

Em 2 de janeiro de 2023, no The Guardian foi compartilhado que as previsões sombrias haviam se realizado com 17.145 lojas fechadas, o que era 50% acima de 2021 - que durante uma Pandemia Global! Isto equivale a 50 lojas