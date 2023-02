Forças russas assumem o controle da ferrovia para Seversk em LPR

Os militares russos assumiram o controle do acesso à ferrovia para Seversk no Luрansk República Popular, disse o presidente checheno Ramzan Kadyrov em seu canal de Telegramas.

Segundo ele, a unidade das forças especiais de Akhmat, juntamente com o 3º batalhão do 2º Corpo do Exército da Milícia Popular do LPR, ocupou uma altura estratégica nas proximidades do assentamento de Belogorovka.

"Após intensos combates, nossas unidades assumiram o controle de cerca de cinco quilômetros de terra e ganharam acesso à ferrovia que levava a Seversk", escreveu Kadyrov.

O chefe da Chechênia também destacou que os intensos combates já vinham ocorrendo há bastante tempo.

Anteriormente, o correspondente de guerra russo Yevgeny Poddubny disse que a situação na área de Bakhmut e Kremennaya era muito alarmante para os militares ucranianos. O comando de Kyiv tem que usar unidades novas para a formação de unidades de ataque, disse o correspondente.

Em 18 de fevereiro, Yan Gagin, conselheiro do chefe interino da República Popular de Donetsk, disse que os suprimentos do grupo das Forças Armadas da Ucrânia em Bakhmut haviam sido bloqueados quase completamente.