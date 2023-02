Putin para dedicar seu discurso na Assembléia Federal à operação militar especial

O presidente russo Vladimir Putin ainda está trabalhando em seu discurso para a Assembléia Federal, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres na segunda-feira, 20 de fevereiro.

"Putin está trabalhando no discurso. Ele vai entregá-lo amanhã, no Gostiny Dvor, ao meio-dia", disse Peskov.

Anteriormente, a Duma instou a não esperar nenhuma "decisão emocionante" após o discurso do presidente.

O discurso anterior de Putin para a Assembléia Federal aconteceu em abril de 2021. Em 2022, o evento não se realizou. Peskov disse que o presidente tinha uma agenda muito ocupada.

Putin dará atenção prioritária à operação militar especial. Ele também falará sobre questões econômicas e sociais.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, o discurso de Putin é "sempre uma grande notícia" em si. Hoje, a Rússia vive em torno do tema das hostilidades na Ucrânia. Portanto, Putin dará atenção especial a este tópico em seu discurso de 21 de fevereiro, disse Peskov.

"A operação militar especial afeta toda a nossa vida de uma forma ou de outra". Ela afeta a vida no continente". Portanto, é claro, devemos esperar que o presidente preste muita atenção a isso", disse Peskov.

Anteriormente, Andrei Kartapolov, chefe do Comitê de Defesa da Duma do Estado, instou a não esperar qualquer decisão importante no campo militar que possa afetar a vida dos cidadãos russos em 22 de fevereiro (a Duma se reunirá para uma reunião especial em 22 de fevereiro, no dia seguinte ao discurso de Putin - ed.)

Também foi dito que os participantes da operação militar especial na Ucrânia participariam do discurso de Putin no Gostiny Dvor em Moscou, disse Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

Os deputados e senadores russos também participarão do evento; nenhum jornalista estrangeiro será convidado, disse Peskov.

Vladimir Putin proferirá seu discurso na Assembléia Federal em 21 de fevereiro. O Kremlin disse que o chefe de estado se concentrará nas operações especiais, bem como nas questões econômicas e sociais.