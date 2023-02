Ministério da Defesa russo relata ataque maciço a fábricas ucranianas

As tropas russas conduziram um ataque com mísseis com o uso de armas de precisão marítimas e aéreas, visando fábricas que forneciam ao exército ucraniano cartuchos e combustível. Os alvos foram destruídos no ataque, disse o Ministério da Defesa russo durante uma reunião de informação. O ataque foi realizado na quinta-feira, 16 de fevereiro.

"Como resultado do ataque, o fornecimento de combustível aos grupos das Forças Armadas da Ucrânia foi interrompido, e as possibilidades de produção de explosivos, pólvora e combustível sólido para foguetes na Ucrânia foram significativamente reduzidas", disse o departamento.

Além disso, os sistemas russos de defesa aérea derrubaram um helicóptero Mi-8 ucraniano na região de Kherson, perto da aldeia de Nikolskoye, destruíram nove drones nas repúblicas de Donbass, interceptaram um míssil anti-radar HARM e três projéteis HIMARS.

Na direção de Kupyansk, as tropas russas atacaram as posições das Forças Armadas da Ucrânia perto de Gryaninovka, Berestovoye e Lyman Pervy na região de Kharkiv, matando até 80 militares ucranianos, e destruindo dois veículos blindados.

Até 200 soldados ucranianos foram mortos na direção de Donetsk; dois veículos blindados, dois howitzers D-30 e um D-20 foram destruídos.

Na direção de Krasny Lyman, cerca de 90 soldados ucranianos foram mortos, Grad MLRS, dois howitzers autopropulsionados Akatsiya e um veículo de combate de infantaria foram destruídos.

Na direção Sul de Donetsk e Zaporizhzhia, foram realizados ataques em posições próximas a Vuhledar no DPR e Olgovskoye, Magdalinovka na região de Zaporizhzhia. Mais de 70 militares das Forças Armadas da Ucrânia foram mortos; um sistema de artilharia M777, um Uragan MLRS e dois howitzers D-20 foram destruídos.

Durante quase um ano desde o início da operação militar russa, o Ministério da Defesa relatou a destruição de 385 aeronaves, 210 helicópteros, 7.900 tanques e outros veículos blindados, mais de 1.000 MLRS, 4.100 peças de artilharia de campo e outros equipamentos das Forças Armadas da Ucrânia.