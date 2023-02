A Duma (Parlamento russo) adotou uma lei para proteger o idioma russo do uso excessivo de empréstimos de línguas estrangeiras.

De acordo com a nova lei, os dicionários normativos, gramáticas e livros de referência aparecerão para descrever as normas da moderna língua literária russa.

Além disso, os projetos de regulamentação terão agora que passar por exames lingüísticos obrigatórios para o cumprimento das normas da língua russa.

"Não é permitido o uso de palavras e expressões que não estejam de acordo com as normas do idioma literário russo moderno (incluindo a língua obscena), com exceção das palavras estrangeiras que não tenham usado analógicos no idioma russo, cuja lista está contida nos dicionários padrão", diz o texto do projeto de lei.