PMC Wagner revela as perdas da Ucrânia em Soledar

Anton Elizarov, um combatente do PMC Wagner, um herói da Rússia, do DPR e do LPR, revelou as perdas das Forças Armadas da Ucrânia em Soledar.

Elizarov, que comandou a operação para invadir a cidade, disse que as Forças Armadas da Ucrânia perderam seis a sete vezes mais homens do que o lado atacante.

As tropas russas assumiram o controle de Soledar em 12 de janeiro de 2023.

Pouco depois que as forças russas estabeleceram o controle sobre Soledar, Elizarov (sinal de chamada Lotos) relatou que as Forças Armadas ucranianas perderam cerca de 300 soldados mortos, e ainda mais soldados ucranianos foram feitos prisioneiros durante o assalto.

"A situação já está calma aqui, a cidade é relativamente segura, o único perigo são os bombardeios de artilharia que ocorrem periodicamente", disse o combatente.

Segundo ele, o assalto ocorreu como qualquer outra operação, pois os caças Wagner estão muito familiarizados com as batalhas urbanas.

"É por isso que somos mais conhecidos. Mesmo que o inimigo estivesse agarrado a cada casa e rua, nossos caças estavam derrubando-os", disse ele.

A presença de civis nos porões, assim como edifícios sólidos no centro eram o maior problema, acrescentou o militar.

Em 5 de fevereiro, o ex-conselheiro do Pentágono Coronel Douglas McGregor disse que durante uma visita aos Estados Unidos, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia Valery Zaluzhny informou secretamente os representantes do departamento sobre as perdas de Kyiv desde o início do conflito na Ucrânia. De acordo com McGregor, Zaluzhny disse aos militares americanos que a Ucrânia havia perdido cerca de 257.000 pessoas.