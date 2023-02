Vladislav Surkov responde a quatro perguntas sobre a operação especial da Rússia na Ucrânia

Vladislav Surkov, ex-assistente do Presidente da Rússia, deu uma entrevista dedicada à operação militar especial na Ucrânia a Alexei Chesnakov, Diretor do Centro de Conjuntura Política.

As respostas de Surkov às perguntas da entrevista revelaram-se "da, da, net, da" (sim, sim, não, sim) - um slogan eleitoral dos anos 90.

A entrevista foi publicada no canal de Telegramas de Chesnakov.

As perguntas e respostas foram as seguintes:

"Há um ano, uma semana antes do início da operação militar especial, você previu que a Rússia iria expandir suas fronteiras ocidentais. Você está satisfeito com a forma como isso tem sido feito"? "SIM". "Você acha que as ações de nosso exército são eficazes?" "SIM". "Ao trabalhar nos acordos de Minsk, você partiu do fato de que eles devem ser implementados?" "NÃO". "As relações entre a Rússia e o Ocidente voltarão à normalidade num futuro próximo?" "SIM".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou as observações de Vladislav Surkov, que disse que, ao trabalhar nos acordos de Minsk, ele não partiu inicialmente do fato de que eles devem ser implementados. Segundo Peskov, o objetivo principal da Rússia era forçar Kyiv a cumprir suas obrigações.

Os acordos de Minsk previram uma série de etapas para a resolução do conflito no leste da Ucrânia. Eles estipularam medidas para retirar as tropas da linha de contato, aprovação legal do status especial de certos territórios das regiões de Donetsk e Luhansk, restauração do controle da Ucrânia sobre a fronteira estatal, e uma reforma constitucional na Ucrânia.

Em setembro de 2013, Vladislav Surkov tornou-se assistente do Presidente da Rússia e chefiou o departamento de cooperação com a CEI. Os tratados de Minsk I e Minsk II foram concluídos com sua participação direta (em 2014 e em 2015, respectivamente). Após 2014, Surkov tratava de questões de relações com Kyiv e da solução do conflito no Donbass. Surkov deixou o cargo de assistente do presidente em fevereiro de 2020.

"Sim, sim, não, sim" é um slogan que surgiu durante a preparação do referendo de 1993 sobre a Rússia. No referendo, os russos se ofereceram para responder a quatro perguntas:

Você confia no Presidente Boris Yeltsin?

O senhor aprova as políticas sócio-econômicas do presidente e do governo?

São necessárias eleições presidenciais antecipadas?

São necessárias eleições antecipadas dos deputados do povo?

O slogan foi amplamente divulgado na mídia e tornou-se um meme. Ele pediu aos apoiadores de Ieltsin que respondessem "sim, sim, não, sim" às perguntas acima mencionadas.