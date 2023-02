Combatente Azov disfarçado de refugiado preso na Rússia

Em Rostov-on-Don, oficiais do FSB (Federal Security Bureau) detiveram um combatente do regimento Azov da Ucrânia (reconhecido como uma organização terrorista, banido na Rússia). O combatente entrou na Rússia sob o disfarce de um refugiado, disse o serviço de imprensa do FSB.

O combatente entrou para o regimento em 2016. Ele participou da "Marcha das Nações" em Kyiv. Depois disso, ele veio para a Rússia como refugiado e quis permanecer no país legalmente. Mais tarde, foi revelado que o homem estava propagando sua organização terrorista entre os jovens.

Foram encontrados símbolos e materiais publicitários de Azov em seu apartamento. Um caso criminal foi iniciado sob a Parte 2 do Artigo 205.5 (Participação em atividades de uma organização terrorista) do Código Penal da Federação Russa.