Forças russas para começar a tomar o controle dos assentamentos na região de Kharkiv

As Forças Armadas russas estarão gradualmente assumindo o controle dos assentamentos da região de Kharkiv que tinham sob controle antes de setembro, disse o chefe da administração regional Vitaly Ganchev, informou a RIA Novosti.

"Todos os assentamentos que estavam sob o controle de nossas forças antes de setembro serão gradualmente liberados", disse Ganchev, observando que a Rússia já controla até 20 assentamentos.

Anteriormente, Volodymyr Rogov, presidente do movimento Nós estamos junto com a Rússia, disse que as Forças Armadas da Ucrânia tentariam cortar o corredor terrestre para a Crimeia. As Forças Armadas da Ucrânia realizarão uma ofensiva na região de Zaporizhzhia para esse fim, acrescentou ele.