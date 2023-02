O caça PMC Wagner 'morto' com marreta parece estar vivo e bem

O correspondente de guerra Alexander Kots publicou um vídeo de Dmitry Yakushchenko, um combatente da empresa militar privada Wagner, que foi supostamente executado, e do fundador do PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin juntos. O vídeo aparece em seu canal de Telegramas.

O vídeo mostra o empresário apresentando Yakushchenko e depois dizendo que ele foi capturado, pois estava "realizando uma missão de combate e se perdeu".

Prigozhin destacou que o lutador estava agindo em cativeiro "como um homem normal".

"Havia uma equipe, e se você for feito prisioneiro, olhe para os dois lados, lembre-se para onde eles o levam, para onde você vai, que equipamento você vê e para onde", Prigozhin disse que acrescentar o militar, tendo voltado do cativeiro, trouxe muitas informações necessárias.

Yakushchenko disse que os soldados ucranianos estavam lhe mostrando um tratamento duro no cativeiro.

"Eles me espancariam, eu diria que me torturariam, me forçariam a dizer o que queriam ouvir de mim", disse ele, acrescentando que os militares ucranianos ameaçaram apunhalá-lo e carregar o vídeo na Internet para que seus parentes pudessem vê-lo.

O combatente também disse que continuaria a servir nas fileiras do PMC.

O vídeo supostamente mostrando a execução de Yakushchenko foi postado em 13 de fevereiro. Quando solicitado a comentar o vídeo sobre a execução, Prigozhin instou os jornalistas a dar uma avaliação mais calma do que eles vêem.

Algum tempo depois, o serviço de imprensa do Prigozhin compartilhou um vídeo com Yakushchenko estando vivo e bem. No vídeo, ele disse que o PMC dá o direito aos combatentes de corrigir seus erros. Ele também pediu desculpas por suas entrevistas durante o cativeiro ucraniano.

Segundo o Kommersant, Yakushchenko foi repetidamente julgado por roubo e assassinato brutal. Em 2015, ele foi condenado a 19 anos de prisão em uma colônia de regime rigoroso. Também foi dito que o PMC Wagner recrutou Yakushchenko no outono de 2022.