A Ucrânia trabalha para responsabilizar a Rússia por supostas provocações radioativas

A Ucrânia trabalha em uma operação para "provar" o "roubo" de materiais radioativos pelo pessoal militar russo e sua remoção do território da usina nuclear de Chernobyl.

"Com base em "pesquisas" fabricadas realizadas entre o pessoal da usina nuclear de Chernobyl, eles trabalham para coletar provas falsas para estabelecer o suposto "roubo" de materiais radioativos, soluções químicas, equipamentos radioativos e sua remoção pelas tropas russas fora da zona de exclusão, o que posteriormente levou à exposição das pessoas à radiação em territórios temporariamente ocupados", disse uma declaração do Quartel-General de Coordenação Interdepartamental da Rússia para a Resposta Humanitária, relatórios da TASS.

Além disso, especialistas noruegueses também estão envolvidos na preparação de "documentos" e de uma "conclusão independente" sobre os efeitos da exposição à radiação na região de Kyiv, disse o departamento.

O departamento militar indicou que na véspera da sessão especial da Assembléia Geral da ONU, Kyiv, com o apoio de países ocidentais, pretende acusar a Rússia de uma "violação grosseira" da Convenção sobre Segurança Nuclear durante a operação militar especial.

O objetivo da provocação é criar um fundo negativo e pressionar os países que não apoiaram sanções contra a Rússia a votar a favor da "fórmula de paz" ucraniana, disse o departamento.

Como os militares russos observaram, Kyiv planeja apresentar provas fabricadas para confirmar que "como resultado das ações do pessoal militar russo na usina nuclear de Chernobyl e na "zona de exclusão" em fevereiro-abril de 2022, grandes territórios da Ucrânia foram expostos à contaminação radioativa".

Missões da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) estabeleceram anteriormente que o histórico de radiação na usina nuclear de Chernobyl e territórios adjacentes era normal, ressaltou o departamento.

"De acordo com a declaração oficial do Diretor Geral da AIEA Rafael Grossi, representantes russos transferiram o controle da usina nuclear de Chernobyl para o lado ucraniano em 1º de abril de 2022, e o protocolo relevante foi assinado", disse também o departamento.

O Ministério da Defesa russo declarou que as unidades aéreas russas assumiram o controle da usina nuclear de Chernobyl em 25 de fevereiro de 2022, um dia após o início da operação militar. O departamento observou então que os militares russos haviam acordado com os militares ucranianos a segurança conjunta das unidades de energia e do sarcófago da estação. Os especialistas ucranianos continuaram a prestar serviço à estação. No final de março, a AIEA informou que o lado ucraniano informou à organização que as forças russas haviam transferido o controle sobre a UNP para especialistas ucranianos.