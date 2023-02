O Presidente dos EUA informou que o Relógio do Juízo Final está agora 90 segundos antes da meia-noite.

Com base em fontes confiáveis, as seguintes conversas vazadas - Top-Secret - realmente aconteceram. A Casa Branca não confirmou, nem negou sua autenticidade, muito menos a identidade dos personagens envolvidos.

Obiden: Está na hora... Sincronizar nossos relógios! Watcha conseguiu?

Assediou: O meu diz... 7-Eleven. Isso seria... Por volta da hora do almoço.

Obiden: Hmmmm... O relógio Muh parece ter parado.

Harass: Você... trocou sua bateria?

Obiden: C'mon maan. Muh Timex é um plug-in.

Harass: Isso não seria um Apple - eu vejo - um - telefone?

Obiden: Não. É mais como um cabelo muh. Um plugue de folículo de cada vez!

Harass: Muito bem. Por que não contamos em vez disso?

Obiden: Senhor Presidente... Você começa.

Harass: 99 garrafas de cerveja na parede. 99…

Obiden: C'mon maan. Eu só faço digítos.

Harass: Certo. Você começa.

Obiden: 1 - 2 - 3...

Assediar: Quatro! Ela tinha apenas dezessete anos.

Obiden: C'mon maan. Essa é a linha do muh!

Harass: Muito bem. Vamos tratar isto como um relógio quebrado. É sempre certo... Duas vezes ao dia. Certo?

Obiden: Errado. Não em muh swatch! Entendeu?

Claro, essa paródia nunca aconteceu. Certo? Ou, aconteceu? Com a ladainha de notícias falsas, mentiras e círculos de volta ultimamente saindo do Corpo de Imprensa da Casa Branca, bem como da Lame Stream Media, que segue o giro administrativo para um T, tem-se dúvidas. Ainda assim, paródia ou não, o silêncio da Casa Branca sobre este desenvolvimento preocupante não é motivo de riso.

Além disso, considere algumas notícias de última hora. China Joe Biden, enquanto se dirige a um grupo diversificado de Noo Yawkers, afirmou que o Aquecimento Glowbull, e não a perspectiva da iminente Guerra Termonuclear com a Rússia, é a maior ameaça existencial dos Estados Unidos.

Por que ele não o faria? Um cometa verde está programado para passar diretamente sobre a casa segura de Joe Rehoboth, esta noite. Os astrônomos prevêem que o cometa deixará em seu rastro mais revelações: A posse de documentos confidenciais e ultra-secretos de Joe não estava confinada a apenas três locais. Acontece que ele - como o cometa - vazou um rastro por toda a América. Talvez até mais além.

Tenha isto sob boa autoridade do testemunho juramentado do Esquilo Secreto de que os escritos estão agora no céu: Verde - 10 por cento - a ganância é desleixada...

Pior ainda, China Joe acusou Orange Man Bad de seu próprio crime! Basta dizer que os classificados do Presidente Trump estavam em alta. Como sempre.

Montresor