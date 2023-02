Putin e Biden para falar no aniversário do início da operação especial

O Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente americano Joe Biden farão discursos em 21 de fevereiro no aniversário do início da operação militar especial na Ucrânia. A Ucrânia prometeu que a Rússia se lembraria da data.

O Presidente russo Putin fará um discurso à Assembléia Federal em 21 de fevereiro por ocasião do início da operação militar especial na Ucrânia. Também foi anunciado que o Presidente americano Biden visitará a Polônia nos dias 20 e 22 de fevereiro para comemorar o aniversário da "invasão" russa da Ucrânia.

Putin e Biden entrarão em conflito na TV ao vivo

Os cientistas políticos russos não podiam deixar de chamar a atenção para tal coincidência. Marat Bashirov escreveu no canal Politjoystick Telegram que "esta não é uma série aleatória de eventos, e os lugares também foram escolhidos aleatoriamente".

"21 de fevereiro será indicativo em termos do que faremos na frente, o que as Forças Armadas da Ucrânia farão em conjunto com a OTAN e separadamente sem a OTAN". Cuide de si mesmo neste dia", escreveu o cientista político.

Seu colega Yuriy Baranchik sugeriu em seu canal de Telegramas que "o pato coxo deveria sair notoriamente".

Neste caso, os democratas terão a oportunidade de colocar em jogo a figura X, nomeando-o diretamente como vice presidente. Caso contrário, a eleição presidencial será perdida. De fato, Biden atrasou seu anúncio da eleição presidencial de 2024. Parece que ele não o fará de forma alguma, embora, é claro, ele possa querer anunciar isto na Polônia.

Para Putin, a situação na zona de operação especial fica clara

O cientista político acredita que o próximo discurso para a Assembléia Federal será um discurso incomum para Putin. As mudanças há muito esperadas virão em seguida, acredita Bashirov.

O serviço de imprensa do Kremlin disse que o presidente proferirá seu discurso quando a situação na zona da operação especial for mais clara. Provavelmente, o Kremlin acredita que se tornará suficientemente claro até 21 de fevereiro. Até agora, no entanto, as Forças Aeroespaciais russas ativaram seus esforços na frente.

Muito provavelmente, Putin falará perante a Assembléia Federal após o discurso de Biden, e o líder russo será capaz de endurecer sua posição de acordo.

É claro que tudo isso pode ser apenas mais um jogo para os nervos de todos. No entanto, será uma batalha ideológica. Na verdade, pode-se esperar que o Ocidente coletivo declare guerra à Rússia.

Falando dos acontecimentos mais recentes, pode-se apontar o seguinte:

Washington recomendou aos cidadãos americanos que deixassem o território da Rússia;

O Serviço de Informações Externas da Rússia (SVR) disse que os militares americanos estavam recrutando ativamente militantes de grupos jihadistas na Síria para realizar ataques terroristas no território da Rússia e nos países da CEI.

Segundo o SVR, 60 desses terroristas com experiência em operações de combate no Oriente Médio foram selecionados em janeiro. Eles já passaram por treinamento na base americana em Al-Tanf.

Para coroar tudo isso, o Forei ucraniano