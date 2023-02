John Bolton descreve Putin em sua entrevista

O presidente russo Vladimir Putin é um profissional duro que sempre expressa seus pensamentos muito claramente, disse John Bolton, ex-assessor de segurança nacional dos EUA, em uma entrevista ao Serviço Público de Radiodifusão.

Bolton disse que ele pensava em Putin como uma pessoa de sangue frio, um profissional confiante.

Na entrevista, Bolton também disse que ele conheceu Putin no final de 2001. No entanto, o ex-assessor do presidente americano não notou mudanças significativas no comportamento de Putin nem na época nem durante sua última reunião em 2019.

Anteriormente, foi relatado que o ex-primeiro ministro japonês Shinzo Abe, que morreu em 2022, também descreveu Putin em suas memórias. De acordo com Abe, Putin "parece frio, mas ao contrário das expectativas, ele é sincero e não tão frio". Abe também observou que o líder russo gosta do humor negro.