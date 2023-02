EUA recruta e treina militantes jihadistas para conduzir ataques terroristas na Rússia

Os Estados Unidos pretendem atrair militantes de organizações terroristas internacionais do Estado Islâmico* (proibidas na Rússia) para cometer atos de sabotagem no território da Rússia e da CEI, informou o Serviço de Inteligência Estrangeira (SVR) da Rússia, segundo relatórios da TASS.

Segundo o departamento, os Estados Unidos recrutam pessoas de grupos jihadistas associados à IS* e à Al-Qaeda* (proibidos na Rússia) no norte do Cáucaso e na Ásia Central.

Sessenta combatentes recrutados nos EUA com experiência em combate no Oriente Médio já passam por treinamento na base americana da Al-Tanf, na Síria. Posteriormente, eles serão transferidos para a Rússia e a CEI para realizar ataques terroristas contra funcionários públicos, oficiais da lei e militares.

*grupos terroristas, proibidos na Rússia