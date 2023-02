Outro vídeo do lutador PMC Wagner morto com marreta aparece na Internet

Outro vídeo sobre a suposta execução de um combatente da empresa militar privada Wagner apareceu na Internet. O vídeo aparece no canal Grey Zone Telegram, que está associado ao PMC Wagner.

A legenda do vídeo identifica a vítima como Dmitry Yakushchenko, 44 anos de idade. O homem nasceu na Crimeia e foi repetidamente julgado, inclusive por roubo e assassinato.

Enquanto cumpria sua pena de 19 anos, o condenado foi recrutado para as fileiras do PMC, mas quatro dias depois de chegar à frente, ele tomou o lado do inimigo.

"Se alguém tem a oportunidade de sair, é melhor sair", disse Yakushchenko em um vídeo que foi feito em cativeiro ucraniano. Ele também admitiu que originalmente planejava fugir.

Em seguida, o canal mostra outro vídeo, no qual o combatente está sentado no chão, e sua cabeça está gravada em uma "bigorna" de barras de concreto. Um homem não identificado, camuflado, segurando uma marreta em suas mãos, é visto de pé atrás dele.

Yakushchenko diz que ele estava no Dnieper quando foi atingido na cabeça. Ele perdeu a consciência e acordou em um porão, onde lhe foi dito que "seria julgado".

Depois, o homem que estava parado atrás dele bateu na cabeça da vítima com uma marreta.