Rússia lança grande ataque com mísseis contra instalações militares e sistema energético da Ucrânia

Na manhã de 10 de fevereiro, as Forças Armadas russas atacaram a infra-estrutura crítica de outra cidade da Ucrânia.

Em particular, o prefeito de Kharkiv Igor Terekhov disse que os residentes da cidade podem ter que lidar com interrupções no fornecimento de eletricidade e aquecimento.

Terekhov relatou uma "série de greves" na cidade à noite.

O prefeito de Kyiv Vitaliy Klitschko disse que fragmentos de um foguete caíram sobre uma casa particular e um carro no distrito de Goloseevsky.

Alerta aéreo em toda a Ucrânia

Na manhã do dia 10 de fevereiro, as sirenes de alerta aéreo foram ativadas em toda a Ucrânia. Autoridades das regiões de Kyiv, Poltava, Nikolaev e Odessa disseram que os sistemas de defesa aérea foram ativados em suas regiões.

Explosões foram relatadas nas regiões de Kremenchug, Krivoy Rog, Dnepropetrovsk.

O ataque com mísseis em 10 de fevereiro causou quedas de energia em várias regiões ucranianas.

Explosões foram ouvidas em Khmelnytsky, Vinnytsia, Lviv, regiões de Ivano-Frankivsk.

A empresa de energia Ukrenergo da Ucrânia disse que a infra-estrutura de alta tensão nas regiões leste, sul e oeste foi danificada como resultado do ataque com mísseis.

17 explosões de mísseis em uma hora

Foram relatados ataques a instalações de energia em áreas controladas por Kyiv na região de Zaporizhzhia. Até 17 explosões foram relatadas lá em uma hora. Este foi o máximo em quase um ano desde o início da operação militar russa.

Desde meados de outubro de 2022, as forças russas conduziram uma série de ataques com mísseis contra instalações de comando e sistemas de energia na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo enfatizou em todos esses incidentes que as forças russas não estavam atingindo objetos civis.