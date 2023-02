O Reino Unido prepara-se para atravessar a linha vermelha que os EUA não ousam atravessar

Londres está discutindo ativamente uma oportunidade de enviar mísseis Harpoon de 240 quilômetros de alcance e mísseis Storm Shadow de 400 quilômetros para Kyiv.

Segundo o colunista do The Times George Grylls, que se refere a fontes nos círculos de defesa da Ucrânia, Kyiv planeja usar os mísseis para atingir alvos dentro da Crimeia.

Fontes do Ministério da Defesa da Ucrânia confirmaram que Kyiv estava trabalhando em tal cenário, disse o jornal. As negociações estão atualmente em andamento para especificar o número de mísseis que o Reino Unido poderia enviar para a Ucrânia. As partes conduzem tais discussões apesar das preocupações de que as greves transfronteiriças poderiam agravar o conflito, disse The Times.

Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as armas ocidentais de longo alcance permitiriam que as Forças Armadas da Ucrânia atacassem as instalações militares russas nas profundezas dos territórios ocupados, ou seja, na Crimeia.

Como resultado da visita de Zelensky ao Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak confirmou que Londres estava pronta para entregar armas de longo alcance à Ucrânia. Nenhum outro detalhe foi relatado. Sunak não excluiu a possibilidade de fornecer jatos de caça também para a Ucrânia.

Os mísseis anti-navio Harpoon têm um alcance de 150 milhas (aproximadamente 240 quilômetros). Eles podem ser ajustados para atingir alvos terrestres.

Os mísseis da Storm Shadow são capazes de atingir alvos a uma distância de até 350 milhas (aproximadamente 560 quilômetros).

Parece que o Reino Unido pode ir mais longe do que os EUA neste ponto, já que Washington fornece projéteis de menor alcance.

Anteriormente foi relatado que os Estados Unidos enviariam assistência militar à Ucrânia no valor de 2,175 bilhões de dólares. O pacote incluirá mísseis de alta precisão e sistemas de mísseis antiaéreos HAWK, assim como outras munições e armas. Mais tarde, as autoridades do Pentágono indicaram que os Estados Unidos não proibiram as autoridades ucranianas de usar projéteis de longo alcance que estavam incluídos no pacote de ajuda militar para atacar alvos dentro da Crimeia.

O Ministério das Relações Exteriores russo advertiu que os Estados Unidos atravessariam a "linha vermelha" e se tornariam parte do conflito caso Washington começasse a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia.