Fornecimento de caças e armas de longo alcance ocidentais para a Ucrânia resolvido

A questão do fornecimento de caças e armas de longo alcance ocidentais para a Ucrânia foi resolvida, disse Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky no Telegrama.

"A questão do fornecimento de armas de longo alcance e caças de longo alcance para a Ucrânia foi resolvida. Os detalhes se seguirão um pouco mais tarde", escreveu Yermak.

Anteriormente, Zelensky falou em uma sessão plenária especial do Parlamento Europeu em Bruxelas. Ele agradeceu aos líderes da União Européia (UE) por sua atenção à crise na Ucrânia.