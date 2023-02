Newsweek: Os EUA não devem entrar em impasse nuclear com a Rússia

Os especialistas ocidentais dizem que os Estados Unidos não devem se envolver em um impasse nuclear com a Rússia. O potencial nuclear da Rússia pode destruir o planeta Terra várias vezes seguidas.

De acordo com a Newsweek, mesmo uma troca limitada de ataques nucleares privará os Estados Unidos de seu poder de ataque sob a forma de navios de guerra de superfície. Embora o maior submarino nuclear da Rússia, o Dmitry Donskoy, tenha sido retirado da Marinha, a frota nuclear russa ainda é superior à dos Estados Unidos. De acordo com Vladimir Maltsev, chefe do Movimento de Apoio à Frota Russa, o Dmitry Donskoy está sendo oficialmente desativado. Este submarino de classe Akula do Projeto 949 da era da Guerra Fria (nome NATO reportado Typhoon) é o maior submarino do mundo em termos de tonelagem.

O submarino Belgorod classe 949A Antey (Oscar II), que foi comissionado em julho, assumirá a liderança após o submarino Dmitry Donkey. O submarino Belgorod é conhecido como um portador potencial de drones nucleares subaquáticos Poseidon.

O especialista em submarinos H. I. Sutton acredita que os torpedos Poseidon da Rússia mudarão o planejamento naval tanto na Rússia quanto no Ocidente.

O drone nuclear subaquático pode ter uma chance de sucesso não apenas como portador de uma ogiva nuclear, mas também, por exemplo, como um reconhecimento multifuncional ou plataforma de ataque em batalhas convencionais.

O submarino Belgorod com um comprimento de 184 metros ultrapassa os submarinos da classe Ohio que atingem cerca de 171 metros de comprimento. A Rússia ultrapassa assim os Estados Unidos em termos de armas estratégicas, e as chances de um impasse nuclear com uma potência nuclear como a Rússia são próximas de zero.

O especialista americano Daniel Davis acredita que o drone Poseidon é o primeiro das armas submarinas mais poderosas do mundo. Um torpedo Poseidon é capaz de arruinar uma dúzia de cidades costeiras e bases navais de cada vez.

Espera-se que o submarino Belgorod totalmente equipado ultrapasse em todos os aspectos o submarino Dmitry Donkey desativado. Em meados de janeiro, foi relatado que o primeiro lote de drones Poseidon tinha sido enviado para seu destino previsto.