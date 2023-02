A Rússia diz que os EUA enfrentarão conseqüências para os bombardeios Nord Stream

As autoridades americanas enfrentarão conseqüências devido às informações sobre o envolvimento de Washington nas explosões do Nord Stream, disse o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, segundo relatórios da RIA Novosti.

"De modo geral, a publicação de ontem confirmou as conclusões que tínhamos feito por nós mesmos", disse Ryabkov acrescentando que a Rússia suspeitou imediatamente do envolvimento dos EUA e possivelmente de outros países da OTAN no ato de sabotagem dos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2.

O desejo do Ocidente de arrastar a investigação e excluir a participação de representantes russos na mesma foi outra confirmação disso, observou Ryabkov.

"Penso que haverá conseqüências, eles simplesmente não podem deixar de segui-las apesar de todas as numerosas negações que se seguiram imediatamente de funcionários de Washington", concluiu ele.

Em 8 de fevereiro, o jornalista americano Seymour Hersh publicou um artigo no qual ele escreveu que os bombardeios Nord Stream foram organizados por mergulhadores americanos com o apoio da Noruega. Tais informações deveriam indicar a necessidade de acelerar a investigação, mas até agora o Ocidente tem feito tentativas de coibi-la, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a RBC.

De acordo com Peskov, o artigo de Hersh fala da necessidade de uma investigação internacional.