O número de mortos da Turquia aumenta rapidamente para 1.500 e conta

De acordo com relatórios atualizados, mais de 1.500 pessoas foram mortas na Turquia asa como resultado do grande terremoto que ocorreu na manhã de 6 de fevereiro de 2023, Yeni Şafak relata citando o chefe do Departamento de Gestão de Emergência (AFAD) do país, Yunus Sezer. Mote mais de 7.300 ficaram feridos, e mais de 2.800 edifícios desmoronaram.

Espera-se que o número de mortos do terremoto mortal aumente à medida que os socorristas continuem a procurar pelos escombros.

O terremoto também afetou a parte norte da Síria. Na Síria, mais de 400 pessoas foram mortas e mais de 1.000 ficaram feridas.

Um terremoto de magnitude 7,7 com um epicentro a uma profundidade de 7 km atingiu as 4h17 do dia 6 de fevereiro na província de Kahramanmaras, no sul da Turquia. Os tremores secundários afetaram dez províncias. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chamou o terremoto de o maior desastre natural em quase 100 anos. O terremoto anterior de tal magnitude ocorreu em 1939 em Erzincan, quando mais de 30.000 pessoas foram mortas e mais de 100.000 ficaram feridas.

Na tarde de 6 de fevereiro, outro terremoto atingiu o centro da Turquia. De acordo com o Centro Sismológico Euromediterrâneo, foi um forte terremoto de magnitude 7,7.

O Ministro do Interior turco Suleyman Soylu disse que todos os serviços públicos foram colocados em estado de prontidão. O governo turco declarou um regime de alerta de quarto nível, que prevê a atração de assistência internacional. Ancara recebeu ofertas de ajuda de 45 países, incluindo a Rússia, a União Européia e os membros da OTAN.

A Rússia anunciou sua prontidão para enviar 100 socorristas e duas aeronaves Il-76 para a Turquia. O Presidente Vladimir Putin expressou suas condolências às autoridades turcas e sírias. As embaixadas russas na Turquia e na Síria não informaram se havia russos entre as vítimas.