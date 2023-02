Campeão olímpico russo de dança no gelo desenvolve a gangrena de sua perna

O campeão olímpico russo de dança no gelo Roman Kostomarov está desenvolvendo a gangrena de sua perna.

O atleta de 45 anos tem a maior parte da perna afetada. A necrose e sepse dos pés se desenvolveram nos últimos dias. Os médicos insistem que sua perna deve ser amputada até o joelho para evitar que a infecção se espalhe ainda mais.

Kostomarov permanece em estado grave, o que torna impossível que a cirurgia seja feita o mais rápido possível, disseram os médicos.

Em 4 de fevereiro, o canal Shot Telegram channel informou que o patinador estava em risco de perder sua perna. O exame mostrou a presença de bolhas de gás nos tecidos moles da articulação esquerda do tornozelo e o terço inferior da perna do atleta.

Os médicos tentaram salvar a perna, mas o prognóstico era desfavorável. O atleta desenvolveu necrose de tecido devido a sua longa conexão com a máquina de ventilação.

Roman Kostomarov foi hospitalizado em 10 de janeiro. Ele foi diagnosticado com pneumonia do lado esquerdo em combinação com a gripe B.

Roman Kostomarov é o campeão dos Jogos Olímpicos de 2006, bicampeão mundial (2004, 2005) e tricampeão europeu (2004, 2005, 2006), emparelhado com Tatiana Navka.