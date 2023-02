Outro forte terremoto atinge a região central da Turquia, com mais de 900 mortos

Um novo terremoto foi registrado na Turquia, a RIA Novosti relata citando sismólogos.

Um terremoto de 7,8 graus de magnitude ocorreu na parte central da Turquia. Tremores puderam ser sentidos na capital do país, Ancara.

Tremor de terra na Turquia: Mais de 900 mortos

Como resultado do terremoto no sul da Turquia, 912 pessoas foram mortas e outras 5.385 ficaram feridas, disse o presidente Recep Tayyip Erdogan, relatando Hurriyet.

De acordo com os dados recebidos, 912 de nossos cidadãos foram mortos e 5.385 de nossos cidadãos ficaram feridos". Cerca de 2.470 sobreviventes foram encontrados sob os escombros. Não sabemos como o número de mortos vai aumentar à medida que os trabalhos de resgate estão em andamento", disse Erdogan.

Um terremoto com magnitude de 7,7 ocorreu às 4h17 do dia 6 de fevereiro na região de Kahramanmarash. De acordo com Erdogan, o epicentro estava localizado a uma profundidade de 7 km. Foram relatados tremores secundários em dez províncias do país.