Drone com grande bomba aérea a bordo explode sobre Kaluga na Rússia ocidental

Uma bomba aérea OFAB-100-120 foi encontrada no local da queda de um drone ucraniano na floresta da região de Kaluga.ф

A bomba não funcionou devido à baixa altitude do drone.

De acordo com fontes abertas, uma bomba aérea OFAB-100-120 de fragmentação altamente explosiva pode transportar 46 quilos de explosivos. O projétil em si pesa 133 quilos. Tem 130 centímetros de comprimento e 27 centímetros de diâmetro. A bomba aérea é projetada para destruir veículos blindados leves, artilharia e argamassas, bem como mão de obra.

O governador da região de Kaluga, Vladislav Shapsha, disse na manhã do dia 6 de fevereiro que um veículo aéreo não tripulado explodiu no ar na periferia da cidade. Ninguém foi ferido, nenhuma destruição foi relatada. O drone explodiu a cerca de 50 metros acima do solo.

Kaluga é uma cidade no oeste da Rússia. A cidade fica a 150 km a sudoeste de Moscou.