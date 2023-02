O terremoto na Turquia ceifa centenas de vidas, pois o sistema de alerta não funciona

O terremoto no sudeste da Turquia foi o mais forte em décadas. O presidente Recep Tayyip Erdogan chamou-o de o mais poderoso desastre natural da República desde 1939, relata a RIA Novosti.

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a Turquia Central e a Síria, disse o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC).

O epicentro de poderosos tremores estava localizado a 26 quilômetros da cidade de Gaziantep, que abriga cerca de 1,065 milhões de pessoas. A fonte do terremoto estava localizada a uma profundidade de 10 quilômetros.

Os tremores também ocorreram em várias outras regiões da Turquia, incluindo Ancara.

O terremoto na Turquia afetou dez províncias da Turquia. Cerca de 1.700 edifícios foram demolidos em conseqüência do terremoto.

Foi relatado que o sistema de aviso de terremoto na Turquia não havia funcionado antes dos tremores.

Como resultado do terremoto no sudeste da Turquia, pelo menos 284 pessoas morreram, mais de 2.300 ficaram feridas, disse a Autoridade de Gestão de Emergência (AFAD) da Turquia.

O terremoto ocorreu por volta das 4h17 da manhã, hora local (coincide com a hora de Moscou), em 6 de fevereiro na região de Kahramanmarash. Depois disso, a AFAD registrou outros 78 tremores secundários, sendo o mais forte com uma magnitude de 6,6.

O maior número de vítimas foi relatado na cidade de Gaziantep, localizada ao sul do epicentro. Há também muitas vítimas na cidade de Malatya, que está localizada ao norte das cidades acima.

Mais de 1.700 edifícios foram destruídos na zona do terremoto, Haberturk relata citando o vice-presidente Fuat Oktay.

Três aeroportos foram fechados, o fornecimento de gás natural para as regiões afetadas foi interrompido.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan decidiu assumir a liderança da sede da AFAD para coordenar os trabalhos de resgate.

Um gasoduto explodiu em um dos vilarejos como resultado do terremoto.

A Fortaleza Gaziantep, Patrimônio Mundial da UNESCO, também foi danificada pelo terremoto.

A Rússia oferece ajuda à Turquia

A Rússia já ofereceu assistência à Turquia para eliminar as conseqüências do terremoto. O canal de telegramas do Ministério de Situações de Emergência disse que Moscou anunciou a disponibilidade de enviar dois aviões Ilyushin Il-76 para a Turquia. A UE já enviou socorristas para a Turquia, disse a agência de notícias Anadolu.

O terremoto também afetou a Síria, que está localizada ao sul das regiões turcas afetadas. Damasco relatou 237 mortos e 639 feridos. O maior número de vítimas foi relatado em cidades do norte do país - Latakia, Aleppo, Hama e Tartus.