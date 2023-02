Soldado ucraniano usa serra elétrica e fogo para liberar o howitzer dos EUA da armadilha de gelo

Um combatente das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) usou uma motosserra e fogo na tentativa de salvar um howitzer americano M777 que havia sido congelado no solo.

Um vídeo do incidente apareceu no canal de telegramas "Correspondentes Militares da Primavera Russa".

O vídeo mostra um militar tentando cortar o solo com uma motosserra para mover o vagão de howitzer. Ele também iniciou um incêndio ao redor das partes do howitzer para fazer com que o solo congelado derretesse. Ainda não se sabe se ele conseguiu liberar o howitzer da armadilha de gelo.