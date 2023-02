Onet: A Ucrânia perderá em seis meses devido à falta de conchas

O complexo militar-industrial da Rússia produz munições suficientes para continuar a operação especial, enquanto a Ucrânia começa a sofrer com a escassez de cartuchos. Em cerca de seis meses, este problema levará à derrota da Ucrânia no conflito com a Rússia, o correspondente de guerra polonês Marcin Wyrwal escreveu em um artigo para a publicação da Onet.pl.

"... Em torno de junho, o Ocidente terá problemas com munições. Os americanos dizem que planejam aumentar a produção de mísseis em 500-600 por cento, mas em algum lugar dentro de dois anos. Não temos dois anos, não temos nem mesmo seis meses", disse o artigo.

De acordo com Wyrwal, a Rússia continuará a construir sua capacidade militar e aumentar a produção de munições. O exército russo ainda tem muitas armas, e a população da Federação Russa é três vezes maior do que a da Ucrânia.

Os Estados Unidos fabricam 15.000 cartuchos por mês, enquanto as Forças Armadas da Ucrânia gastam um terço desta quantidade diariamente. Assim, o exército ucraniano gasta 15.000 munições em três dias, disse o jornalista.