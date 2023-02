Tropas russas derrotaram tropas ucranianas na região de Zaporizhzhia

Os soldados das unidades do Grupo Vostok das tropas russas infligiram uma derrota nas unidades das 108ª e 110ª brigadas de defesa territorial das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) na região de Zaporizhzhia, o tenente-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa russo, disse aos repórteres em 3 de fevereiro.

De acordo com Konashenkov, as perdas do inimigo na direção de Zaporizhzhia (assentamentos de Levadnoe, Marfopol e Lugovskoe) totalizaram mais de 20 homens militares por dia.

Além disso, as forças russas destruíram um sistema de artilharia americana M-777, dois howitzers D-20 e um howitzer D-30, disse o oficial.

Enquanto isso, as subdivisões do Grupo Sul das tropas russas tomaram linhas e posições mais vantajosas na direção de Donetsk, acrescentou Konashenkov.

Segundo o Ministério da Defesa, um depósito de combustível para equipamentos militares ucranianos foi destruído perto de Krasnoarmeysk, na República Popular de Donetsk (DPR). As tropas russas também destruíram dois depósitos de munição das Forças Armadas da Ucrânia nas regiões de Kurakhovka e Mikhailovka no DPR.

No último dia, as Forças Armadas russas destruíram até 40 soldados inimigos, bem como um howitzer Msta-B e um radar contra-bateria AN/ TPQ-37, que foi fornecido pelos Estados Unidos.