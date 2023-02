A Rússia não falará com a Ucrânia. A Rússia falará com o Ocidente

Quanto mais tempo o Ocidente atrasar o início das negociações com a Rússia, pior será para a Ucrânia, disse Dmitry Polyansky, primeiro embaixador adjunto russo na ONU, em entrevista à Newsweek.

"Haverá negociações entre a Rússia e o Ocidente". A Ucrânia demonstrou a perda total da soberania. Quanto mais tempo o Ocidente esperar, pior será o resultado para Kyiv", disse ele.

Ucrânia: A Rússia se recusa a falar

Anteriormente, o assessor do chefe do escritório do Presidente da Ucrânia Mykhailo Podolyak, disse em uma entrevista ao jornal espanhol 20 minutos, que agora não era o momento para negociações com a Rússia.

"A Rússia não quer negociar", afirmou ele também.

O Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov também disse anteriormente que o Ocidente não queria o processo de negociação entre a Rússia e a Ucrânia, e os líderes ocidentais acabaram tirando Kyiv do caminho para uma solução diplomática do conflito.