O plano dos EUA de dar 20 por cento da Ucrânia para o embuste da paz

O porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov, disse que os relatórios sobre a sugestão dos EUA de oferecer 20% do território ucraniano à Rússia em troca da paz eram um embuste.

"Toda esta mensagem é um embuste", disse o porta-voz do Kremlin.

A Casa Branca também negou relatos sobre as supostas negociações do presidente russo Vladimir Putin com o diretor da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) William Burns sobre possíveis concessões territoriais na Ucrânia.

Foi noticiado anteriormente que Burns teria apresentado um plano para resolver o conflito a Kyiv e Moscou. Em particular, ele se ofereceu para transferir cerca de 20% do território da Ucrânia para o lado russo em troca da paz, mas Moscou recusou, disse a publicação do Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Como observado no artigo, ambos os lados se recusaram a aceitar o acordo proposto. A NZZ também relatou com referência aos oficiais alemães de política externa, Biden queria evitar uma guerra prolongada na Ucrânia.

Depois que Burns falhou com o plano proposto, o presidente americano decidiu fornecer tanques de Abrams para Kyiv, disse o artigo na publicação.