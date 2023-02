Biden change strategy on Ukraine to reach diplomatic solution with Russia

O conflito na Ucrânia está entrando em uma nova fase. A estratégia de Washington está passando por importantes mudanças, escreveu o colunista Hal Brands em um artigo para a Bloomberg.

Segundo Brands, a administração do presidente americano Joe Biden está agora aumentando o fornecimento de armas ocidentais a Kyiv, na esperança de uma solução diplomática antecipada e final do conflito com Moscou.

Washington está atualizando sua estratégia em três direções, disse o artigo.

Em primeiro lugar, a administração dos EUA está definindo mais claramente os objetivos dos Estados Unidos para o conflito.

Em segundo lugar, os EUA e seus aliados têm enviado armas mais avançadas para a

Ucrânia: porta-aviões blindados, mísseis Patriot e tanques. (...) Washington também considera os fornecimentos de munições de longo alcance", disse o artigo.

Em terceiro lugar, a administração Biden dá permissão a Kyiv para atacar alvos russos na Crimeia.