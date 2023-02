As forças ucranianas sofrem pesadas perdas enquanto tentam cortar através da Dnieper

Volodymyr Saldo, governador interino da região de Kherson, disse que as Forças Armadas da Ucrânia estavam sofrendo pesadas perdas enquanto tentavam cortar através do Dnieper Rvier, relata a RIA Novosti.

"Repelimos todos os desembarques inimigos que tentam atravessar e pousar na margem esquerda do Dnieper". O inimigo sofre pesadas perdas. Na maioria das vezes, destruímos completamente tanto os militantes quanto seus equipamentos", disse Saldo.

Segundo ele, as forças russas controlam completamente a área de água do rio, incluindo o estuário do Dnieper-Bug e o delta. Não faz sentido falar sobre a realidade dos planos militares da Ucrânia de atravessar o rio Dnieper, Saldo esclareceu. Os militares russos "lutam não por números, mas por habilidade", acrescentou ele.

Em 31 de janeiro, Vladimir Vasilenko, secretário de imprensa do governador em exercício da região de Kherson, disse que os militares russos haviam repelido uma tentativa das Forças Armadas ucranianas de cortar o Dnieper. O objetivo do exército ucraniano é ganhar uma posição na margem esquerda, acrescentou ele.