O próximo passo dos EUA é reprimir as economias européias

Os planos futuros dos Estados Unidos incluem a supressão econômica da Europa, acredita o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, relata a RIA Novosti.

Segundo Lavrov, "não há dúvida de que isto fazia parte dos planos daqueles que vivem com a consciência do excepcionalismo de seu país".

O processo de tal supressão econômica já começou, disse Lavrov.

Para substanciar seu ponto de vista, o ministro russo lembrou declarações de líderes europeus sobre "as leis que os americanos adotaram para combater a inflação". A Alemanha e a França estão agora particularmente preocupadas com a nova lei americana, disse Lavrov.

A indústria alemã normalmente olha na direção em que há benefícios.

"Esses benefícios são claramente discriminatórios". Eles visam claramente minar a indústria européia", concluiu o Ministro das Relações Exteriores russo.

Em janeiro, a França e a Alemanha acordaram uma "resposta européia ambiciosa" à nova lei dos Estados Unidos.

"Teremos uma estratégia europeia comum que levará a uma resposta ambiciosa e rápida", disse o presidente francês Emmanuel Macron.

As atuais preocupações da Europa estão relacionadas com o pacote de US$ 369 bilhões de benefícios fiscais dos EUA para apoiar os negócios verdes dos EUA. A nova Lei de Inflação e Clima (Lei de Redução da Inflação, IRA) entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ela considera uma possibilidade de reduzir impostos e benefícios no fornecimento de energia para as empresas que abrem nos Estados Unidos. As autoridades européias acreditam que a lei forçará as empresas a mudar seus planos de investimento da Europa. Além disso, ela incentivará as pessoas a consumir produtos americanos.