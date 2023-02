Victoria Nuland se entrega sobre as explosões Nord Stream

O Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov está convencido de que a Secretária de Estado Adjunta dos EUA para Assuntos Europeus e Eurásia, Victoria Nuland, se entregou quando expressou satisfação com as explosões dos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2.

"Não se trata apenas da participação direta dos Estados Unidos nas explosões dos gasodutos Nord Stream. Poderíamos ver a Sra. Nuland se entregando", disse Lavrov em uma entrevista com o canal de TV Rossiya 24.

Nuland fez seu comentário para The Independent. "A administração [americana] está muito satisfeita em saber que o Nord Stream 2 não estaria operando", disse Nuland.

Na manhã de 27 de setembro do ano passado, Nord Stream AG anunciou danos sem precedentes a dois dos gasodutos da empresa, Nord Stream e Nord Stream 2. Eles vão ao longo do fundo do Mar Báltico até a Alemanha.