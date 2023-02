Moscou quer empurrar as tropas ucranianas para longe dos territórios russos

Moscou busca empurrar as Forças Armadas da Ucrânia para uma distância segura para a Rússia, disse o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov em uma entrevista ao canal de TV Rossiya 24.

"Se agora estamos nos esforçando para empurrar a artilharia das Forças Armadas ucranianas para uma distância que não represente uma ameaça aos nossos territórios, então quanto mais poderosas as armas do regime de Kyiv forem fornecidas, mais elas precisarão ser afastadas dos territórios que fazem parte do nosso país", disse Lavrov.

O chanceler alemão Olaf Scholz, que anteriormente se recusava a fornecer qualquer arma letal à Ucrânia, é conhecido por sua capacidade de mudar repetida e rapidamente sua posição em relação ao fornecimento de armas às Forças Armadas da Ucrânia, Lavrov acrescentou.

Anteriormente, o político alemão disse que Berlim não entregaria jatos de caça a Kyiv. Antes disso, o porta-voz do governo alemão Steffen Hebeshtreit anunciou a decisão das autoridades alemãs em relação ao fornecimento de tanques Leopard 2 à Ucrânia. De acordo com ele, Berlim aprovou tal decisão.

Todos da OTAN lutando contra a Rússia

O Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov também disse que era toda a aliança da OTAN que estava lutando contra a Rússia.

"Sim, vemos toda a OTAN lutando contra nós, e não há "não estamos lutando, mas apenas armando" conversas e encantamentos aqui - isto é ridículo", disse o Ministro das Relações Exteriores russo.

Na entrevista, Lavrov também disse que a Rússia se encontrava no epicentro da luta geopolítica com os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Ele também comparou a crise atual, que obrigou Moscou a iniciar a operação militar especial, com a Grande Guerra Patriótica e a Guerra de 1812.

Lavrov também acredita que os Estados Unidos privaram a União Européia dos últimos vestígios de independência. Em sua opinião, o Ocidente não quer o processo de negociação entre a Rússia e a Ucrânia, por isso tirou Kyiv de uma solução diplomática do conflito.