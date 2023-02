Putin fala sobre o bombardeio das regiões russas

Proteger as regiões russas de bombardeios é uma tarefa prioritária que o Ministério da Defesa deve tratar, disse o Presidente Vladimir Putin durante uma reunião para discutir questões relacionadas com a restauração da infra-estrutura residencial que havia sido destruída como resultado de ataques conduzidos pelas Forças Armadas da Ucrânia.

Em 24 de janeiro, Putin realizou uma reunião com o governador da região de Belgorod Vyacheslav Gladkov (a região de Belgorod faz fronteira com a Ucrânia - ed.), seguindo instruções específicas sobre o bombardeio das regiões russas pelas tropas ucranianas.

"É claro que a tarefa prioritária é eliminar a própria possibilidade de bombardeio, mas este é um assunto que o departamento militar deve tratar", enfatizou Putin.

As Forças Armadas da Ucrânia bombardeiam regularmente as regiões fronteiriças da Rússia. Em 24 de janeiro, o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que desde o início da operação especial, 25 pessoas haviam sido mortas como resultado do bombardeio, e outros 96 residentes da região haviam sido feridos.

Por sua vez, em 30 de janeiro, o chefe da região de Kursk, Roman Starovoit, disse que forças adicionais do Ministério da Defesa russo seriam enviadas para a região em um futuro próximo. De acordo com ele, os militares protegerão a fronteira.