Atleta de karatê russo, campeão europeu, morto na Ucrânia

Sergei Uvitsky, um medalhista de prata russo do Campeonato Europeu de Karate 2010, Secretário Geral da Federação de Karate Kyokushin, foi morto na zona da operação militar especial na Ucrânia, informou uma mensagem publicada no site oficial da federação.

Nenhum detalhe de sua morte foi especificado. Apenas foi dito que Uvitsky (41) foi morto enquanto estava em uma missão de combate.

A União Russa de Artes Marciais ainda não divulgou nenhum comentário sobre a morte do atleta. O anúncio que convoca os atletas a se inscreverem em esquadrões voluntários ainda aparece na página principal do site do Sindicato.

Em 25 de dezembro de 2022, foi relatado que o Sindicato Russo de Artes Marciais criou um grupo de voluntários que foram enviados para a zona da operação especial. Uvitsky disse que muitos atletas russos "estavam procurando uma oportunidade de participar da operação especial".

"Quando surgiu uma oportunidade para fazer isso sob os auspícios do Sindicato Russo de Artes Marciais, todos fizeram as malas e foram embora", disse ele.

Sergei Uvitsky era um mestre internacional de esportes em karatê Kyokushin, campeão europeu, medalhista de prata do Campeonato Japonês e do Campeonato Europeu Absoluto.