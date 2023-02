FMI revisa inesperadamente as previsões da economia russa para 2023

O Fundo Monetário Internacional revisou inesperadamente sua previsão de mudanças no PIB russo em 2023 de menos 2,3 para mais 0,3 por cento.

Na terça-feira, 31 de janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou uma previsão atualizada para a economia global, bem como para as economias de países individuais. As perspectivas russas na previsão melhoraram consideravelmente.

Em 2023, o PIB da Rússia deverá crescer 0,3%, embora a previsão anterior do FMI tenha assumido um declínio de 2,3%.

Para 2024, o FMI prevê um crescimento do PIB da Rússia de 2,1% (+0,6 pontos percentuais em relação à previsão anterior de outubro). Em 2022, de acordo com o FMI, a economia russa contraiu-se em 2,2%, enquanto em outubro o fundo esperava um declínio de 3,4%.

Supostamente, se a previsão do FMI se tornar realidade, então o PIB da Rússia no final de 2024 será 0,2% mais alto do que no final do ano anterior a 2021. De acordo com as estimativas de outubro, a economia russa deveria cair 4,2% até o final do período da previsão do que em 2021.

"No contexto do atual limite de preço do petróleo russo do G7 (US$ 60 por barril), não se espera um impacto significativo no volume das exportações de petróleo bruto russo. Em geral, o comércio externo da Rússia continua a reorientar-se de países hostis para países amigos", disse o FMI.

O primeiro vice-primeiro ministro Andrey Belousov disse no final de dezembro que a dinâmica do PIB em 2023 poderia ser de "quase zero" para menos um por cento.

"De modo geral, acreditamos que o ano 2023 será, se nada acontecer, muito mais fácil do que 2022". Não vemos aí nenhum problema fatal. Agora tudo está sob controle e a política é bastante pró-ativa", disse Belousov então.

Anteriormente, um membro da Câmara dos Deputados dos EUA, a republicana Marjorie Taylor Greene, admitiu que a Rússia, estando sob duras sanções do Ocidente, provou que ainda era capaz de negociar e prosperar sem o dólar e a amizade com Washington.